L'ultimo saluto all'ambasciatore e carabiniere morti in Congo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono terminati i funerali di stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: presenti alcune delle più alte cariche tra cui Draghi, Fico e Casellati. Funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci: “Strappati da violenza feroce” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono terminati i funerali di stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci: presenti alcune delle più alte cariche tra cui Draghi, Fico e Casellati. Funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci: “Strappati da violenza feroce” su Notizie.it.

_Carabinieri_ : Con lacrime e orgoglio in Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto all'Ambasciatore L. Attanasio e al Carabiniere V… - matteosalvinimi : L’ultimo saluto a due Eroi, oggi l’Italia tutta ???? si stringe in pensiero e preghiera per Luca Attanasio, Vittorio… - poliziadistato : La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere V… - Stellainciel : RT @poliziadistato: La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vitto… - pierarobasto : RT @poliziadistato: La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vitto… -