La serie Samsung Galaxy Note 10 con One UI 3.1 e patch di marzo 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le buone notizie raddoppiano per i Samsung Galaxy Note 10, per cui, proprio come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, sono previsti quattro anni di aggiornamenti assicurati. Il colosso di Seul ha fatto debuttare la One UI 3.1 a bordo dei Samsung Galaxy S21, procedendo poi a distribuirla sui dispositivi meno recenti nel giro di poche settimane. Negli ultimi giorni, l'upgrade è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S20, Note 20, Galaxy Z Flip (anche 5G), Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Tab S7, finendo adesso per colpire anche i Samsung Galaxy Note 10. Come riportato da 'SamMobile', l'upgrade è partito dalla Germania, portando il firmware alla versione ...

