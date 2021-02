Funerali di Stato: addio a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci (Di giovedì 25 febbraio 2021) I Funerali di Stato dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo, si sono conclusi tra lacrime e applausi Questa mattina si sono svolti i Funerali di Stato dell’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati trasportati in spalla nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma dai colleghi del carabiniere Iacovacci. Hanno partecipato alla cerimonia, oltre ai familiari, anche molte autorità tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ididell’Ambasciatoree del carabiniere, uccisi in un agguato in Congo, si sono conclusi tra lacrime e applausi Questa mattina si sono svolti ididell’Ambasciatoree il carabiniereuccisi in un agguato in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati trasportati in spalla nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma dai colleghi del carabiniere. Hanno partecipato alla cerimonia, oltre ai familiari, anche molte autorità tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, ...

