Covid, vaccinati i vigili. I sindacati: 'Il 40% va in malattia' (Di giovedì 25 febbraio 2021) A una settimana dall'avvio dei vaccini tra i vigili urbani, quasi 4 agenti su 10 presentano effetti collaterali e devono mettersi in malattia almeno per un giorno, vedendosi così decurtare lo ...

