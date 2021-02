CasinoMondo chiede restrizioni sul gioco d’azzardo illegale

Leggi su zon

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Essendo il terzo paese più popoloso dell’Unione Europea, l’Italia è anche un punto caldo del. Attualmente, è nota per la sua legislazione liberale relativa al, soprattutto rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri L’impegno degli italiani in attività legate alè cresciuto notevolmente di recente e lo scorso anno le entrate lorde del Paese sono state le più alte rispetto agli altri paesi dell’UE. Eppure, il settore è stato pesantemente colpito dopo la diffusione del Coronavirus, che ha portato alla chiusura delle sedi di. Questa non è stata l’unica conseguenza per l’industria, poiché i dati mostrano che ilha iniziato a ...