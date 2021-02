Cagliari | le ultime da Asseminello | ancora a parte Sottil

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilsi è allenato questa mattina al centro sportivo di Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone Ilsi è allenato questa mattina al centro sportivo di Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone. Questo il report pubblicato sul sito ufficiale: «L’allenamento odierno ha preso avvio con esercitazioni di possesso palla su spazi ridotti. A seguire, i calciatori sono stati impegnati in una partita a tema tattico a campo intero. Ha proseguito il personalizzato Riccardo». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Cagliari_1920 : Cagliari, le ultime da Asseminello: Sottil lavora ancora a parte - CalcioNews24 : Cagliari, le ultime dall’allenamento: Sottil a parte - Daniele20052013 : Cagliari, le ultime dall’allenamento: Sottil a parte - Cagliari_1920 : Cagliari, le ultime da Asseminello: Carboni in gruppo, Sottil a parte - Cagliari_1920 : Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ultime

Calcio News 24

Ilsi è allenato questa mattina al centro sportivo di Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il ...Coronavirus Le news sull'emergenza nel bollettino della regione: nelle24 ore altri 10 morti Sono 80 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo il ...nella Città Metropolitana di,...Il Cagliari si è allenato questa mattina al centro sportivo di Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone ...Il Cagliari è sceso in campo quest'oggi per preparare al meglio la sfida di domenica in programma contro il Crotone: un match chiave in merito alla corsa salvezza, con i padroni di casa ultimi e con i ...