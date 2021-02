Grande Fratello Vip, Neymar a sostegno di Dayane Mello: ecco cosa ha scritto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, a sorpresa arriva il commento di Neymar a difesa di Dayane Mello Quella andata in onda lunedì 22 febbraio è stata una puntata davvero movimentata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui sono venute a galla tutte le strategie dei gieffini. Anche questa volta, però, a far discutere è stata soprattutto Dayane Mello, una delle protagoniste di questa ultima edizione. Dopo aver mandato in nomination la sua (ormai ex?) amica Rosalinda, la Mello è stata criticata da tutti i suoi coinquilini. A mettersi dalla parte della bella showgirl, però, non solo i fan brasiliani che nel corso delle settimane l’hanno supportata, ma anche un noto calciatore. Gli utenti più attenti, infatti, non hanno potuto ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Vip, a sorpresa arriva il commento dia difesa diQuella andata in onda lunedì 22 febbraio è stata una puntata davvero movimentata delVip. Una puntata in cui sono venute a galla tutte le strategie dei gieffini. Anche questa volta, però, a far discutere è stata soprattutto, una delle protagoniste di questa ultima edizione. Dopo aver mandato in nomination la sua (ormai ex?) amica Rosalinda, laè stata criticata da tutti i suoi coinquilini. A mettersi dalla parte della bella showgirl, però, non solo i fan brasiliani che nel corso delle settimane l’hanno supportata, ma anche un noto calciatore. Gli utenti più attenti, infatti, non hanno potuto ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fabioalisei : @nzingaretti @carmelitadurso A questo punto ringraziamo anche il Grande Fratello che ci ha insegnato quanto sia importante pagare l'IMU. - fabioalisei : A questo punto ringraziamo anche il Grande Fratello che ci ha insegnato quanto sia importante pagare l'IMU. - ALEXA_MOOD : @GrandeFratello @QuiMediaset_it @EndemolShineIT Vedere il Grande Fratello in differita toglie tutto il fascino di u… - Alberto20216 : RT @tinyseulgis_: Se vinciamo questo televoto significa che possiamo far vincere il grande fratello a Dayane, quindi dobbiamo votare come s… -