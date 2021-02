Atalanta-Real 0-0 all’intervallo. Ingiusto rosso a Freuler. Zapata ko (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Atalanta-Real 0-0 all’intervallo, ma l’andata degli ottavi di Champions è stata condizionata dalla direzione dell’arbitro tedesco Stieler che al 18’ ha espulso Freuler per un fallo su Mendy meritevole del cartellino giallo. L’Atalanta ha tenuto abbastanza bene anche in dieci, ma ha perso Zapata per infortunio al 30’, probabile stiramento, al suo posto Pasalic. L’Atalanta ha sofferto negli ultimi dieci minuti, al 39’ provvidenziale la deviazione di Pessina su conclusione di Vinicius. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021)0-0, ma l’andata degli ottavi di Champions è stata condizionata dalla direzione dell’arbitro tedesco Stieler che al 18’ ha espulsoper un fallo su Mendy meritevole del cartellino giallo. L’ha tenuto abbastanza bene anche in dieci, ma ha persoper infortunio al 30’, probabile stiramento, al suo posto Pasalic. L’ha sofferto negli ultimi dieci minuti, al 39’ provvidenziale la deviazione di Pessina su conclusione di Vinicius. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

