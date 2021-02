Paura a Roma, in fiamme una palazzina: condomini intrappolati, 6 intossicati (Di martedì 23 febbraio 2021) Un palazzo tra le fiamme e condomini intossicati, questo quanto accaduto ieri in via Gaetano Fuggetta. Alle 19:44 circa, in zona Villa Bonetti, si è diramato un grande incendio che ha coinvolto una palazzina di 5 piani. All’altezza del civico 47 è stato così lanciato l’allarme per un incendio che ha bloccato i condomini all’interno dei loro appartamenti e ha spaventato l’intero quartiere. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora incerte, ma sono partite dall’androne dello stabile. Dal controsoffitto si sono così disperse nel palazzo, rilasciando una grande quantità di fumo che ha impedito la fuga dei condomini. Leggi anche: Incendio nella notte su via Nettunense: un chiosco di fiori dato alle fiamme, non si esclude la pista del dolo Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Un palazzo tra le, questo quanto accaduto ieri in via Gaetano Fuggetta. Alle 19:44 circa, in zona Villa Bonetti, si è diramato un grande incendio che ha coinvolto unadi 5 piani. All’altezza del civico 47 è stato così lanciato l’allarme per un incendio che ha bloccato iall’interno dei loro appartamenti e ha spaventato l’intero quartiere. Lesi sono sviluppate per cause ancora incerte, ma sono partite dall’androne dello stabile. Dal controsoffitto si sono così disperse nel palazzo, rilasciando una grande quantità di fumo che ha impedito la fuga dei. Leggi anche: Incendio nella notte su via Nettunense: un chiosco di fiori dato alle, non si esclude la pista del dolo Sul ...

CorriereCitta : Paura a Roma, in fiamme una palazzina: condomini intrappolati, 6 intossicati - FrankPuppeteer : @strumentiumani @psbrdx Lo spero,io ho paura dell'inculata suprema. Diciamo che l'ambiente vicino Fonseca (chiamiam… - SaiCheARoma : RT @EsercitoParenzo: Il pompiere paura non ne ha #Roma - ToreAggiggio : @AlbertoCrescini @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Calenda sarà divisivo per il Pd anche se il Pd non dovesse appoggia… - desantis1971 : @GassmanGassmann Questo è l'epilogo, l'errore è stato creare un simil polo commerciale in un serie di cunicoli per… -