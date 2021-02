Femminicidio a Cortesano, imprenditore uccide l’ex moglie a colpi di accetta, poi tenta il suicidio (Di martedì 23 febbraio 2021) . Si chiama Debora Saltori, 42 anni, la vittima dell’ennesimo caso di Femminicidio avvenuto quest’oggi tra le campagne di Cortesano, in provincia di Trento. A ucciderla l’ex marito che l’ha colpita più volte con un’accetta, prima di tentare il suicidio. A lanciare l’allarme un passante che ha notato il corpo dell’uomo a terra agonizzante. Ancora una donna vittima del proprio compagno. L’ennesima notizia di Femminicidio questa volta arriva dal piccolo comune di Cortesano, in provincia di Trento, dove Deborah Saltori, 42 anni, è stata uccisa dall’ex marito a colpi di accetta. L’uomo era agli arresti domiciliari a casa dei genitori L’omicidio si è consumato nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) . Si chiama Debora Saltori, 42 anni, la vittima dell’ennesimo caso diavvenuto quest’oggi tra le campagne di, in provincia di Trento. Arlamarito che l’hata più volte con un’, prima dire il. A lanciare l’allarme un passante che ha notato il corpo dell’uomo a terra agonizzante. Ancora una donna vittima del proprio compagno. L’ennesima notizia diquesta volta arriva dal piccolo comune di, in provincia di Trento, dove Deborah Saltori, 42 anni, è stata uccisa dalmarito adi. L’uomo era agli arresti domiciliari a casa dei genitori L’omicidio si è consumato nella ...

StefanoZukunft1 : RT @nonunadimeno: Insopportabile il silenzio sul susseguirsi di #femminicidi in Italia. 15 donne uccise in nemmeno due mesi. L'ultima uccis… - Trentin0 : Femminicidio di Cortesano, l’assassino resta in rianimazione ma non è in pericolo di vita. La Procura intende conte… - VoceDelTrentino : Femminicidio Cortesano, consiglio provinciale: «Delitto prevedibile che non doveva accadere» - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Femminicidio Saltori: Deborah attirata in trappola con la scusa di un assegno. La ricostruzione della Procura. https:/… - TgrRaiTrentino : Femminicidio Saltori: Deborah attirata in trappola con la scusa di un assegno. La ricostruzione della Procura. -