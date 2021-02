TV7Benevento : Covid: terminato vertice a P.Chigi tra Draghi, ministri e vertici Cts... - michymus2 : RT @Antonello2011: Il #Molise vive il suo #Vietnam. Gli elicotteri, uno dopo l'altro, solcano i nostri cieli. Atterrano, caricano corpi pri… - antoniotucci60 : RT @Antonello2011: Il #Molise vive il suo #Vietnam. Gli elicotteri, uno dopo l'altro, solcano i nostri cieli. Atterrano, caricano corpi pri… - LoopandLo : RT @Antonello2011: Il #Molise vive il suo #Vietnam. Gli elicotteri, uno dopo l'altro, solcano i nostri cieli. Atterrano, caricano corpi pri… - Antonello2011 : Il #Molise vive il suo #Vietnam. Gli elicotteri, uno dopo l'altro, solcano i nostri cieli. Atterrano, caricano corp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid terminato

Il Tempo

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) DECRETO, OK CDM: BLOCCO SPOSTAMENTI REGIONI, STOP VISITE AMICI IN ZONA ROSSA Via libera al nuovo Decretonel Consiglio dei Ministri......Il sindaco di Cecina Samuele Lippi comunica la zona rossa per 7 giorni 'Abbiamo appena...alla variante inglese) e presso la scuola elementare Marconi (una decina di casi ditra il ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - E' terminato, dopo quasi due ore, il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, i vertici del Cts ed alcuni ...La decisione di concerto tra Comune e Regione dopo i casi di variante inglese. Tutti gli anziani della Rsa comunque stanno bene ...