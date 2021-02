Stefano De Martino, la confessione: “C’è una cosa che mi mette a disagio” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stefano De Martino, l’ex di Belen Rodriguez, ha fatto una confessione ai follower parlando di una cosa che lo mette profondamente a disagio L’ex di Belen Rodriguez ha fatto una confessione ai follower che ha lasciato senza parole. Il ballerino e conduttore di Torre Annunziata ha parlato di una situazione che gli mette ansia ed L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021)De, l’ex di Belen Rodriguez, ha fatto unaai follower parlando di unache loprofondamente aL’ex di Belen Rodriguez ha fatto unaai follower che ha lasciato senza parole. Il ballerino e conduttore di Torre Annunziata ha parlato di una situazione che gliansia ed L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Stefano De Martino, spunta il dramma segreto: il racconto straziante a C’è Posta Per Te - nunciafacc : Io uno come Stefano De Martino me lo merito nella mia vita però. Cioè ma anche proprio lui infondo cosa sono 15 anni di differenza - lucythegoofy : RT @jdbmyeverythjng: Mi sembra doveroso fare un tweet d'apprezzamento per Stefano de Martino perché sí ? #cepostaperte - lucythegoofy : RT @lovedjimin13: Prendetemi per pazza, si pazza per Stefano de Martino #cepostaperte - nicmysmile_ : RT @lastgiuli: apprezzamento per Stefano De Martino con il figlio perché sono troppo belli #cepostaperte -