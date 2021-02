Domenica In | Carlo Verdone, confessione inedita: Mara Venier perplessa, è successo in diretta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Domenica In, confessione inaspettata di Carlo Verdone durante la puntata di ieri, Domenica 21 febbraio, la conduttrice si è mostrata perplessa. Ieri, Domenica 21 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma riscontra ogni volta un certo successo, tanto da essere seguitissimo dai telespettatori. Alla conduzione, lei, l’amata Mara Venier, L'articolo Domenica In Carlo Verdone, confessione inedita: Mara Venier perplessa, è successo in diretta è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 febbraio 2021)In,inaspettata didurante la puntata di ieri,21 febbraio, la conduttrice si è mostrata. Ieri,21 febbraio, è andata in onda una nuova puntata diIn, il programma riscontra ogni volta un certo, tanto da essere seguitissimo dai telespettatori. Alla conduzione, lei, l’amata, L'articoloIn, èinè apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Profilo3Marco : RT @panorama_it: Manca un mese alla primavera, eppure l'aria sembra già un po' cambiata. Ecco una ricetta che parla proprio di Mediterraneo… - Notiziedi_it : Domenica In: anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2021. Arrivano Carlo Verdone, Luisa Ranieri, Mahmood e molti al… - RitaC70 : Domenica In, 'un peto'. Carlo Verdone lo dice davanti a tutti: Mara Venier allibita - infoitcultura : Carlo Verdone a Domenica In, la rabbia per la morte della madre - infoitcultura : Domenica In, quando Carlo Verdone realizzò il sogno della figlia Giulia: il racconto dell’attore -