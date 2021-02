Covid, Merano è sigillata: si esce e si entra dalla città solo col test negativo – Video (Di lunedì 22 febbraio 2021) A causa della presenza della variante sudafricana è scattato l’obbligo di test antigenico negativo, non più vecchio di 72 ore, per entrare e uscire da Merano. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco. Lo stesso vale per alcuni Comuni minori del Burgraviato. A Merano, che conta 40mila abitanti e oltre 4mila pendolari in entrambe le direzioni, sono state allestite stazioni di test. Anche negli altri comuni sarà possibile sottoporsi a tampone rapido. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) A causa della presenza della variante sudafricana è scattato l’obbligo diantigenico, non più vecchio di 72 ore, perre e uscire da. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco. Lo stesso vale per alcuni Comuni minori del Burgraviato. A, che conta 40mila abitanti e oltre 4mila pendolari inmbe le direzioni, sono state allestite stazioni di. Anche negli altri comuni sarà possibile sottoporsi a tampone rapido. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

