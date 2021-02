Covid | De Luca furibondo | “Bravi | fra poco in zona rossa”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo Vincenzo De, in un punto con la stampa sull’emergenzain Campania, ha descritto con la sua inconfondibile verve la situazione dopo gli assembramenti del weekend. Il governatore della Regione ha detto: “Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare?, ora siamoarancione e se non stiamo attenti fraentriamo in. È matematico”. “Ho visto solo domenica le transenne messe sul lungomare – ha chiosato De– quando ormai non servivano più a niente. Le forze dell’ordine hanno la responsabilità di garantire il rispetto, ma se la sera dopo la sei ognuno fa quello che vuole, siamo perduti”. De, il punto sui vaccini in Campania Ad oggi, sono state somministrate in ...

fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - ducast4r : #COVID Napoli, De Luca: 'Vi siete divertiti sul lungomare? Bravi, adesso torniamo in zona rossa' - Italia -… - Giornaleditalia : Covid Campania, De Luca bacchetta i napoletani: 'Vi siete divertiti sul lungomare? ' - Open_gol : La frecciata di De Luca a Zaia - NapoliToday : #Cronaca De Luca: 'Vi siete divertiti sul lungomare? Ora rischiamo la zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

I numeri dei nuovi casinon si fermano e aumentano anche i ricoveri... Read More Ambiente La ...Iacovacci 22 Febbraio 2021 L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo...... il calendario di Cross, ridotto a causa del, prevedeva l'assegnazione diretta di tutti i ... In gara anche i triatletiMondino eTurchi sul tracciato lungo da 10 km, concluso ...Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Transenne nel week end “Ho visto nel week ... senza minimamente pensare alle limitazioni imposte dalla diffusione del Covid. Speriamo di ...Le donne in gravidanza si potranno vaccinare contro il covid-19? "La vaccinazione in gravidanza non è assolutamente controindicata, è possibile e non bisogna avere paura. Può essere utile perché, in a ...