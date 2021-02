Chi è Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo premiato per i suoi progetti umanitari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luca Attanasio, con i suoi 43 anni, era uno degli ambasciatori più giovani del mondo: marito e padre di famiglia, è morto oggi, vittima di un attacco al convoglio diplomatico sul quale stava viaggiando. Non era lui, con ogni probabilità, la vittima designata dell’attacco, bensì il personale Onu con cui stava viaggiando. Luca Attanasio: dagli studi internazionali agli incarichi in Africa Luca Attanasio si era laureato con il massimo dei voti all’Università Bocconi, specializzandosi con un master in politica internazionale. Subito dopo era cominciata la sua esperienza a livello europeo come capo dell’ufficio Economico e Commerciale a Berna, in Svizzera. Attanasio era poi andato in Marocco dove era stato console generale reggente a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021), con i43 anni, era uno degli ambasciatori più giovani del mondo: marito e padre di famiglia, è morto oggi, vittima di un attacco al convoglio diplomatico sul quale stava viaggiando. Non era lui, con ogni probabilità, la vittima designata dell’attacco, bensì il personale Onu con cui stava viaggiando.: dagli studi internazionali agli incarichi in Africasi era laureato con il massimo dei voti all’Università Bocconi, specializzandosi con un master in politica internazionale. Subito dopo era cominciata la sua esperienza a livello europeo come capo dell’ufficio Economico e Commerciale a Berna, in Svizzera.era poi andato in Marocco dove era stato console generale reggente a ...

