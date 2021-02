Locatelli (Css) avverte i riduzionisti: 'La variante inglese diventerà prevalente e contagia il 39% in più' (Di domenica 21 febbraio 2021) Speriamo che l'impasse sia superata: il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Franco Locatelli, sottolinea che il vero limite alle vaccinazioni in questa fase riguarda le dosi di vaccino a ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Speriamo che l'impasse sia superata: il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Franco, sottolinea che il vero limite alle vaccinazioni in questa fase riguarda le dosi di vaccino a ...

PrimaCommunica2 : Locatelli (Css): 'Per fine marzo saranno disponibili in Italia 13 milioni di dosi' - globalistIT : - noawitheringly : RT @MinisteroSalute: ??Diretta della conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati Monitoraggio Regionale #Covid19 della Cabina di… - AparolinCamilla : RT @MinisteroSalute: ??Diretta della conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati Monitoraggio Regionale #Covid19 della Cabina di… - dartin79 : Non so il perché, ma ascoltare Locatelli(CSS) mi da una certa tranquillità!!!#COVID19 -