Ornella Vanoni ospite di Sanremo | la conferma | «Sul palco con Francesco Gabbani»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le fantasie di Amadeus sono state, infine, assecondate. Ornella Vanoni, che il direttore artistico aveva auspicato di poter tenere sul palco di Sanremo per più di una semplice esibizione, ha accettato di presenziare all’Ariston insieme a Francesco Gabbani. «Sono felice di annunciarvi che sabato 6 marzo sarò ospite della serata finale del Festival di Sanremo», ha scritto su Instagram la cantante, pubblicando una foto di sé stretta a Gabbani.

