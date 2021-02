Donna uccisa a coltellate nel suo negozio: killer in fuga, caccia all'ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ennesimo femminicidio in Italia. Una è stata uccisa in un negozio a , a quanto sembra con un coltello. È accaduto in serata in via Colombo, in pieno centro città. Sono intervenuti i medici del 118 ma ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ennesimo femminicidio in Italia. Una è statain una , a quanto sembra con un coltello. È accaduto in serata in via Colombo, in pieno centro città. Sono intervenuti i medici del 118 ma ...

