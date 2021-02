Da Gregoretti a Ocean Viking: metodi diversamente salviniani (Di venerdì 19 febbraio 2021) La frase, che squarcia il velo di Maya dell’ipocrisia in materia di immigrazione. Eccola. Dice il ministro Luciana Lamorgese, non in un retroscena o come voce dal sen fuggita ma davanti al gup di Catania, una di quelle dichiarazioni pensate, riflettute, preparate con gli uffici legali del Viminale: “C’è una continuità di azione tra caso Diciotti, Gregoretti e Ocean Viking”. Parole su cui non è arrivata alcuna smentita ufficiale. C’è cioè una continuità di azione, in materia di politiche migratorie tra il Conte 1, quando al Viminale c’era Salvini con i suoi effetti speciali, le battaglie navali a favor di telecamera, la retorica dell’invasione da fermare e il Conte 2, quando al Viminale è stata recuperata una certa sobrietà, poche interviste, niente tweet. La discontinuità di stile non si è tradotta in una discontinuità politica. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) La frase, che squarcia il velo di Maya dell’ipocrisia in materia di immigrazione. Eccola. Dice il ministro Luciana Lamorgese, non in un retroscena o come voce dal sen fuggita ma davanti al gup di Catania, una di quelle dichiarazioni pensate, riflettute, preparate con gli uffici legali del Viminale: “C’è una continuità di azione tra caso Diciotti,”. Parole su cui non è arrivata alcuna smentita ufficiale. C’è cioè una continuità di azione, in materia di politiche migratorie tra il Conte 1, quando al Viminale c’era Salvini con i suoi effetti speciali, le battaglie navali a favor di telecamera, la retorica dell’invasione da fermare e il Conte 2, quando al Viminale è stata recuperata una certa sobrietà, poche interviste, niente tweet. La discontinuità di stile non si è tradotta in una discontinuità politica. ...

