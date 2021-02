Covid | Codogno un anno dopo – volontaria Croce Rossa | ‘non dimentico sguardi di chi chiedeva aiuto’

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) – “Gli occhi parlano e io non dimenticherò mai glidi chiaiuto”. Laura Grazioli, 26 anni, è una delle volontarie delladi, la città diventata simbolo della prima ondata del coronavirus. Un passato da giovane scout, a 14 anni inizia a fareto e da quando ne ha 23 guida anche l’ambulanza. Studia medicina, i suoi professori hcurato quello che l’Italia conosce erroneamente con il nome di paziente 1, ha la freddezza di chi sa tenere a bada le emozioni ma le assorbe tutte.“Il soccorritore – spiega in un’intervista all’Adnkronos – ha il privilegio di entrare in casa delle persone. Loro ti aspettano sapendo che puoi dare una mano. Con ilmi ha colpito lo sguardo dei parenti, ...

Lodi era diventato un ospedalefree, avevamo festeggiato il traguardo, ma in pronto soccorso arrivava occasionalmente qualche malato positivo che trasferivamo nei reparti ancora attivi. Mai più ...Dopo qualche giorno di ferie, per Annalisa una nuova parentesi al San Matteo di Pavia, altra struttura protagonista della prima emergenza. Tornando indietro ai giorni più neri, a volte si ...Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "La paura è umana, ma il timore non ha fermato nessuno: niente richiesta di ferie o smart working, tutti hanno lavorato ben oltre gli ordinari turni di servizio, sabato e ...Dodici mesi legati dal filo conduttore "della paura. Codogno ha vissuto lo choc iniziale del paziente 1, si è trasformata da periferia in centro del mondo. Qui, per primi, abbiamo provato la paura di ...