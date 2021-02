Covid-19, nel mondo registrati più di 110 milioni di contagi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impazzano i contagi da Covid-19 soprattutto in seguito alle nuove varianti, nel mondo sono ormai stati superati i 110 milioni di contagiati Superati nel mondo i 110 milioni di contagi da Covid-19, a rilevarlo è l’ultimo bollettino stilato dall’università Johns Hopkins. In totale si registrano da inizio pandemia 2,43 milioni di vittime e 62 milioni di persone guarite. Il Paese con il più alto numero di contagi rimane gli Usa, con 27,8 milioni di casi totali e 492 mila morti. Negli Stati Uniti il virus ha avuto un impatto talmente forte da far diminuire di un anno l’aspettativa di vita degli americani. Dopo gli Stati Uniti per numero di contagi ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impazzano ida-19 soprattutto in seguito alle nuove varianti, nelsono ormai stati superati i 110diati Superati neli 110dida-19, a rilevarlo è l’ultimo bollettino stilato dall’università Johns Hopkins. In totale si registrano da inizio pandemia 2,43di vittime e 62di persone guarite. Il Paese con il più alto numero dirimane gli Usa, con 27,8di casi totali e 492 mila morti. Negli Stati Uniti il virus ha avuto un impatto talmente forte da far diminuire di un anno l’aspettativa di vita degli americani. Dopo gli Stati Uniti per numero di...

