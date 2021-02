Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA; RESTANO DISAGI, INVECE, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA CASILINA FINO ALLA PRENESTINA; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE DOVE SEMPRE A SEGUITO DI INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO; CODE ANCORA PRESENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E SULLAFIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA IN DIREZIONE ...