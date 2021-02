Uomini e Donne, puntata 18-02-2021: la scelta di Sophie Codegoni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, giovedì 18 febbraio 2021, alle 14.45 su Canale 5, vedremo la scelta di Sophie Codegoni. Una scelta del tutto improvvisa, che non è stata anticipata dalla tronista o da Maria De Filippi come succede di solito. I telespettatori erano rimasti alle parole di Sophie che diceva di avere una “lieve preferenza” nei confronti di uno tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri, i due corteggiatori che ha portato fino alla fine e che ha baciato per cercare di capire le sensazioni provate avendoli vicino. E proprio i baci pare siano stati galeotti, perché Sophie è arrivata in studio e ha dichiarato di voler scegliere. Sophie Codegoni decide ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelladiin onda oggi pomeriggio, giovedì 18 febbraio, alle 14.45 su Canale 5, vedremo ladi. Unadel tutto improvvisa, che non è stata anticipata dalla tronista o da Maria De Filippi come succede di solito. I telespettatori erano rimasti alle parole diche diceva di avere una “lieve preferenza” nei confronti di uno tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri, i due corteggiatori che ha portato fino alla fine e che ha baciato per cercare di capire le sensazioni provate avendoli vicino. E proprio i baci pare siano stati galeotti, perchéè arrivata in studio e ha dichiarato di voler scegliere.decide ...

