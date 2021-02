Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 16:10 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno i 15 giorni che hanno votato No la fiducia saranno espulsi Annuncia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi prezzi chiede io espulsa mi candido per un posto nel direttivo Morra scosso da espulsione replica voglio riflettere Intanto in corso nell’aula della camera Il dibattito sulla fiducia al Governo draghi il Presidente del Consiglio lo segue dai banchi del governo alle 18 poi le dichiarazioni di voto alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia e sono 147875 contatti sul lavoro da covid-19 un chatia l’INAIL fino a quasi due terzi 62,3% sono riferiti alla seconda Ondata tra ottobre e gennaio 2021 fino a gennaio sono arrivate 16785 denunce le morti sul lavoro per covid-19 sono statecomplesso dall’inizio dell’epidemia 461 38 delle quali nel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno i 15 giorni che hanno votato No la fiducia saranno espulsi Annuncia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi prezzi chiede io espulsa mi candido per un posto nel direttivo Morra scosso da espulsione replica voglio riflettere Intanto in corso nell’aula della camera Il dibattito sulla fiducia al Governo draghi il Presidente del Consiglio lo segue dai banchi del governo alle 18 poi le dichiarazioni di voto alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia e sono 147875 contatti sul lavoro da covid-19 un chatia l’INAIL fino a quasi due terzi 62,3% sono riferiti alla seconda Ondata tra ottobre e gennaiofino a gennaio sono arrivate 16785 denunce le morti sul lavoro per covid-19 sono statecomplesso dall’inizio dell’epidemia 461 38 delle quali nel ...

