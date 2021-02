LIVE Sci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Pirovano non recupera posizioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.40 Ora una piccola interruzione per sistemare le reti. 13.39 Fuori la spagnola Pau, che finisce nelle reti. Peccato. 13.38 La Polonia è in grande crescita. Se Maryna Gasienica-Daniel è settima dopo la prima manche, ora Magdalena Luczak si porta al comando con appena 1 centesimo su Filser. Ora la spagnola Nuria Pau, 0.13 da gestire. 13.37 Partita con 8 centesimi di vantaggio, la tedesca Filser taglia il traguardo con un gap di 0.47 su Dvornik. 13.36 La slovena Dvornik ottiene il miglior tempo di manche e si porta in testa con 0.70 sulla canadese Gray. Fase chiaramente molto interlocutoria della gara. 13.34 La croata Popovic è seconda a 0.27 da Gray. 13.33 Cassidy Gray rifila ben 91 centesimi all’arrivo a Laura Pirovano. 13.31 Pirovano sbaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.40 Ora una piccola interruzione per sistemare le reti. 13.39 Fuori la spagnola Pau, che finisce nelle reti. Peccato. 13.38 La Polonia è in grande crescita. Se Maryna Gasienica-Daniel è settima dopo la prima manche, ora Magdalena Luczak si porta al comando con appena 1 centesimo su Filser. Ora la spagnola Nuria Pau, 0.13 da gestire. 13.37 Partita con 8 centesimi di vantaggio, la tedesca Filser taglia il traguardo con un gap di 0.47 su Dvornik. 13.36 La slovena Dvornik ottiene il miglior tempo di manche e si porta in testa con 0.70 sulla canadese Gray. Fase chiaramente molto interlocutoria della gara. 13.34 La croata Popovic è seconda a 0.27 da Gray. 13.33 Cassidy Gray rifila ben 91 centesimi all’arrivo a Laura. 13.31sbaglia ...

