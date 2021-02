Fiducia al governo Draghi, il fronte del no del M5s: 15 senatori ribelli e 6 assenti. Crimi: «Saranno espulsi» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver perso ministeri chiave ed essersi ritrovato al governo con la Lega, il M5S deve fare i conti da giorni con i problemi di governance interna e spaccature profonde che potrebbero dar luogo a una scissione. Nonostante la linea data dalla leadership pentastellata, ieri sera sono stati 15 i senatori del M5S a votare contro il governo Draghi (Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis). Tra i dissidenti, anche volti storici del Movimento, come Barbara Lezzi e Nicola Morra che hanno guidato il fronte del no. In 6 invece erano assenti e non hanno partecipato alla votazione (Auddino, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino). Tra gli assenti – ma giustificati – anche Vanin, in ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver perso ministeri chiave ed essersi ritrovato alcon la Lega, il M5S deve fare i conti da giorni con i problemi di governance interna e spaccature profonde che potrebbero dar luogo a una scissione. Nonostante la linea data dalla leadership pentastellata, ieri sera sono stati 15 idel M5S a votare contro il(Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis). Tra i dissidenti, anche volti storici del Movimento, come Barbara Lezzi e Nicola Morra che hanno guidato ildel no. In 6 invece eranoe non hanno partecipato alla votazione (Auddino, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino). Tra gli– ma giustificati – anche Vanin, in ...

