Draghi, fiducia: al Senato 262 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera, mercoledì 17 febbraio, il governo Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato con 262 sì, 40 contrari e due astenuti. Superata ampiamente la maggioranza, fissata a quota 161. Hanno votato no 19 Senatori di Fratelli D'Italia e 15 del Movimento 5 Stelle. Oggi è previsto l'appuntamento alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Italia Sera.

