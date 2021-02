‘Django’ diventa una serie | Sky Original rivisita l’iconico western di Corbucci

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Il classico del cinema western ‘Django’ verrà rivisitato in una serie internazionale liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci, in dieci episodi da 60 minuti. ‘Django’, le cui riprese inizieranno a maggio, è una serie Sky Original e Creation Originale Canal+, prodotta in inglese da Cattleya, parte di ITV Studios, e da Atlantique Productions, nota casa di produzione francese che fa parte del gruppo Mediawan. “Questo ambizioso progetto si inserisce perfettamente nel solco della missione di Sky Studios di sviluppare e produrre i migliori contenuti originali in Europa e che, ancora una volta, conferma l’ambizione di sperimentare sempre nuovi territori attraverso le storie dei nostri Sky Originals”, ha dichiarato Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia.