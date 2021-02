Contro il femminicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Lunedì 1 febbraio 2021, intorno alle sette di sera, la ventinovenne Sonia Di Maggio stava passeggiando in compagnia del fidanzato per le strade di un paesino in provincia di Lecce, direzione supermercato, quando è stata barbaramente e vigliaccamente aggredita alle spalle dall’ex compagno, che l’ha uccisa intenzionalmente con venti coltellate, prima di darsi alla fuga e essere arrestato qualche giorno dopo. Si tratta della quinta vittima diquest’anno in Italia. La parola “” esiste nella lingua italiana dal 2001 (fino a quell’anno, l’unica parola esistente col significato di uccisione di una donna era uxoricidio, dal latino “uxor”, moglie) e venne usata per la prima volta nella versione inglese “femicide” nel 1990 da Jane Caputi, docente femminista di Studi Culturali Americani. Nonostante l’introduzione relativamente recente del ...