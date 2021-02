1 minuto in Borsa 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore alimentare (-3,23%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PhillyFed. In Francia domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.599,5 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Tele) – Modesta diminuzione per ladi Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore alimentare (-3,23%). Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PhillyFed. In Francia domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.599,5 punti.

