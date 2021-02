Windows 10 21H1 | disponibile la build 19043 844

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Microsoft ha da poco rilasciato la primadi10agli utenti Insider nel canale Beta: si tratta della.844. Novità.844 (KB4601382)Hello multi-camera support to allow users to choose an external camera priority when using high end displays with integrated cameras.Defender Application Guard performance improvements including optimizing document opening scenario times. We fixed an issue that causes a one minute or more delay when you open a Microsoft Defender Application Guard (WDAG) Office document. This occurs when you try to open a file using a Universal Naming Convention (UNC) path or Server Message Block (SMB) share link. We improved Robocopy’s performance when copying ...