Scelleratezze meteo | non se ne può più

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Accettare certi ribaltoni è difficile. Abbiamo scritto, recentemente, che in campo– come in ogni altro ambito della nostra vita – bisogna sapere accettare anche le sconfitte più brucianti ma come si dice, il troppo stroppia. Il, a volte, è davvero scellerato Veniamo da un Inverno che sino a questo momento possiamo considerare “normale”. Certo, non mancano le eccezioni, ma volendo fare un sunto di quanto avvenuto sinora non possiamo metterci le fette di prosciutto davanti agli occhi. A novembre si paventava una stagione invernale all’insegna dell’Alta Pressione e invece ci ritroviamo a parlare di Anticiclone a fine febbraio. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti, anche perché le attente analisi atmosferiche ci portarono a smentire ciò che i modelli stagionali lasciavano intravedere. Un vero e proprio incubo, soprattutto se si ...