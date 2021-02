METEO, ecco severo aumento termico. Stop inverno ed improvvisa primavera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La parentesi gelida invernale è ormai acqua passata o quasi. Le temperature continuano ad aumentare per l’arrivo sull’Italia di masse d’aria molto più temperate di matrice anticiclonica, combinate ad infiltrazioni umide atlantiche. Il caldo atteso dal weekend in Italia ed in EuropaIl METEO non è quindi più invernale, con aumento termico deciso anche per quanto concerne i valori minimi notturni. Le gelate così estese e diffuse dei giorni scorsi sono ormai un ricordo, tanto che già adesso risultano molto più sporadiche su pianure e vallate. Residue sacche d’aria fredda persistono in alcune conche appenniniche e alpine, con valori notturni ancora localmente sottozero sulle aree interne del versante adriatico e della Puglia, oltre alle pianure venete. Sono però gli ultimi isolati scampoli dell’ondata di freddo. Il clima più mite si fa ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La parentesi gelida invernale è ormai acqua passata o quasi. Le temperature continuano ad aumentare per l’arrivo sull’Italia di masse d’aria molto più temperate di matrice anticiclonica, combinate ad infiltrazioni umide atlantiche. Il caldo atteso dal weekend in Italia ed in EuropaIlnon è quindi più invernale, condeciso anche per quanto concerne i valori minimi notturni. Le gelate così estese e diffuse dei giorni scorsi sono ormai un ricordo, tanto che già adesso risultano molto più sporadiche su pianure e vallate. Residue sacche d’aria fredda persistono in alcune conche appenniniche e alpine, con valori notturni ancora localmente sottozero sulle aree interne del versante adriatico e della Puglia, oltre alle pianure venete. Sono però gli ultimi isolati scampoli dell’ondata di freddo. Il clima più mite si fa ...

