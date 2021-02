Luna Rossa lapidata senza rispetto I timori di NZ e Ineos | meglio temporeggiare…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Adesso basta, c’è davvero un limite a tutto. Da quando è iniziata la Prada Cup,vive quasi una continua lapidazione quotidiana da parte della stampa neozelandese e britannica (ciò non è avvenuto invece con quella americana, semplicemente perché questa competizione negli ultimi anni ha perso interesse negli Stati Uniti). Tutto era iniziato con il ricorso (respinto) sulla possibilità di nascondere le cosiddette volanti durante una regata. Successivamenteaveva esposto e vinto un reclamo nei confronti diTeam UK: nel corso della prima regata del round robin gli inglesi avevano infatti utilizzato un outhaul irregolare, venendo sanzionati con un warning ed una multa da 5000 dollari (devoluti in beneficienza). Va detto che i britannici hanno chiesto in seguito alla giuria di ...