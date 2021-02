Lolita Lobosco chi è? Donna fragile sui tacchi a spillo in un mondo di uomini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lolita Lobosco è una Donna del Sud, vivace, empatica e in carriera, sempre in corsa sui suoi tacchi e senza mai rinunciare alla sua femminilità, sarà lei la protagonista della nuova fiction di Rai1 che porterà Luisa Ranieri nel prime time nei panni del vicequestore del commissariato di polizia a Bari. Quella di Gabriella Genesi è stata una scommessa in letteratura e quella di Rai1 lo è stata a cercare di farne una trasposizione adatta alla tv e a Rai1 che sembra così puntare su quella che possiamo definire l’erede di Montalbano, o quasi. La stessa Luisa Ranieri in conferenza stampa, ha detto la sua su Lolita Lobosco spiegando: “Il mio è un personaggio molto moderno: racconta un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole, è un lavoro fatto con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è unadel Sud, vivace, empatica e in carriera, sempre in corsa sui suoie senza mai rinunciare alla sua femminilità, sarà lei la protagonista della nuova fiction di Rai1 che porterà Luisa Ranieri nel prime time nei panni del vicequestore del commissariato di polizia a Bari. Quella di Gabriella Genesi è stata una scommessa in letteratura e quella di Rai1 lo è stata a cercare di farne una trasposizione adatta alla tv e a Rai1 che sembra così puntare su quella che possiamo definire l’erede di Montalbano, o quasi. La stessa Luisa Ranieri in conferenza stampa, ha detto la sua suspiegando: “Il mio è un personaggio molto moderno: racconta un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole, è un lavoro fatto con ...

repubblica : Luisa Ranieri: 'La mia Lolita Lobosco, vicequestore in tacco 12. Non dite che è Montalbano al femminile' - pipposchitt : RT @AnsaPuglia: Luisa Ranieri, Lolita Lobosco donna contemporanea. Su Rai1 daL 21 febbraio regia Luca Miniero da romanzi Genisi #ANSA https… - SerialGamerITA : XXX Noir in Festival: tra gli incontri del Noir, un panel dedicato a Lolita Lobosco #noirinfestival - AnsaPuglia : Luisa Ranieri, Lolita Lobosco donna contemporanea. Su Rai1 daL 21 febbraio regia Luca Miniero da romanzi Genisi… - cinefilosit : Le indagini di Lolita Lobosco ospite del Noir in Festival XXX #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO - Dal 21 febbraio su Rai1 La Puglia nuovamente protagonista in prima serata su Rai Uno. Accadrà domenica 21 febbraio 2021 alle 21.25 con la prima delle quattro puntate della nuova serie " Le indagini di Lolita Lobosco ", diretta da Luca Miniero con protagonista Luisa Ranieri. Liberamente tratto dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori), la serie vede come ...

Le indagini di Lolita Lobosco ospite del Noir in Festival XXX ... il festival rende omaggio al personaggio iconico creato dalla penna di Gabriella Genisi, Lolita Lobosco . La commissaria, interpretata da Luisa Ranieri, sarà la protagonista della serie tv Le ...

10 serie tv da vedere assolutamente a febbraio Io Donna Luisa Ranieri e la nuova fiction Rai: “Lolita del Bosco è una donna del Sud” Ambientata e girata principalmente a Bari (le riprese si sono tenute anche nelle città di Monopoli, Fasano, Polignano a Mare e Putignano), dal 13 luglio al 25 novenbre 2020 per 12 settimane, la serie ...

Le indagini di Lolita Lobosco arriva su RAI 1 da domenica: trama e anticipazioni E a proposito di Luca Zingaretti viene proprio da chiedersi: Lolita conquisterà il pubblico di Rai 1 come Salvo Montalbano ha fatto con le sue indagini? Per scoprirlo dovremo aspettare i dati di ascol ...

La Puglia nuovamente protagonista in prima serata su Rai Uno. Accadrà domenica 21 febbraio 2021 alle 21.25 con la prima delle quattro puntate della nuova serie " Le indagini di", diretta da Luca Miniero con protagonista Luisa Ranieri. Liberamente tratto dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori), la serie vede come ...... il festival rende omaggio al personaggio iconico creato dalla penna di Gabriella Genisi,. La commissaria, interpretata da Luisa Ranieri, sarà la protagonista della serie tv Le ...Ambientata e girata principalmente a Bari (le riprese si sono tenute anche nelle città di Monopoli, Fasano, Polignano a Mare e Putignano), dal 13 luglio al 25 novenbre 2020 per 12 settimane, la serie ...E a proposito di Luca Zingaretti viene proprio da chiedersi: Lolita conquisterà il pubblico di Rai 1 come Salvo Montalbano ha fatto con le sue indagini? Per scoprirlo dovremo aspettare i dati di ascol ...