Il discorso di un altro orizzonte

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Politico, squisitamente politico. Capace di parlare al Paese del Paese, restituendo alla politica un compito all’altezza che pone la sfida immane che l’Italia ha di fronte. Con l’asciutto linguaggio della verità, scevro di oggi aggettivo, perché la realtà è più cruda di ogni aggettivo: il dolore, le cifre dei morti, i contagiati, la sofferenza di comunità spezzate, insomma l’analisi reale della situazione reale. Ildi Mario Draghi, al Parlamento e al Paese, è, semplicemente, , nella misura in cui chiama tutti a un nuovo paradigma: il nesso tra l’urgenza e l’idea di Paese, tra il rammendo dell’oggi e l’ideale di domani, la concretezza e le grandi idee, perché al fondo c’è il convincimento che, senza una visione di fondo, organica si sarebbe detto una volta, non si risponde neanche all’emergenza. Non la politica dei due tempi, ma la consapevolezza che il tema ...

Poco più di 50 minuti di discorso, interrotto una ventina di volte da applausi, quello del neo - ...Danilo Toninelli (M5S): 'Voto la fiducia al governo Draghi, per forza, se no mi metterei fuori da quello che è il modo stesso di essere M5S, cioè la democrazia diretta. C'erano forti ragioni per votar ...Come riassumere le parole del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, da lui pronunciate mercoledì al Senato per riassumere il programma del suo governo? Il modo migliore è quello espress ...