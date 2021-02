Firenze, paura per crollo cornicione in centro: sfiorato un passante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) paura in via dei Servi nella mattina di mercoledì 17 febbraio. Una porzione di cornicione è caduta questa mattina dalla facciata di un palazzo della strada nel centro di Firenze. Un passante è stato ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021)in via dei Servi nella mattina di mercoledì 17 febbraio. Una porzione diè caduta questa mattina dalla facciata di un palazzo della strada neldi. Unè stato ...

Amiche sul web, vicine per davvero: la segnalazione da Firenze alla Francia per una giovane in difficoltà ... tramite i propri genitori, ha segnalato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze la ... senza paura di giudizio, ma piuttosto alla ricerca di comprensione e sostegno. Con il trascorrere ...

L’amica francese scompare dai social, la ragazzina di Firenze la fa cercare La dodicenne, conosciuta su internet e residente in Francia, stava vivendo una situazione di forte disagio familiare e dal 5 febbraio aveva interrotto le comunicazioni ...

