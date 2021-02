Compra una decorazione e trova una lettera: è la richiesta d’aiuto da un campo di lavoro in Cina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel 2010 Julie Keith, una mamma 42enne di Portland, si reca nel locale supermercato per Comprare una scatola di decorazioni di Halloween. Al suo interno trova una lettera, scritta a mano, che denuncia le condizioni di sfruttamento di chi ha realizzato quei prodotti: i prigionieri del campo di lavoro di Masanjia, in Cina. La storia fa il giro del mondo e desta grande scalpore, mettendo in luce una pagina decisamente controversa della storia cinese. Inchieste, libri e documentari hanno recentemente ripercorso le tappe di questa vicenda e ci ricordano di come essa, a distanza di 10 anni, sia ancora di enorme attualità. La denuncia contro i campi di lavoro in Cina “Signore, se acquisti occasionalmente questo prodotto, ti prego gentilmente di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel 2010 Julie Keith, una mamma 42enne di Portland, si reca nel locale supermercato perre una scatola di decorazioni di Halloween. Al suo internouna, scritta a mano, che denuncia le condizioni di sfruttamento di chi ha realizzato quei prodotti: i prigionieri deldidi Masanjia, in. La storia fa il giro del mondo e desta grande scalpore, mettendo in luce una pagina decisamente controversa della storia cinese. Inchieste, libri e documentari hanno recentemente ripercorso le tappe di questa vicenda e ci ricordano di come essa, a distanza di 10 anni, sia ancora di enorme attualità. La denuncia contro i campi diin“Signore, se acquisti occasionalmente questo prodotto, ti prego gentilmente di ...

Perla19733917 : RT @ombrysan: Calano le esportazioni dalla UE verso il Regno Unito, un terzo dei consumatori non compra più prodotti dall'Unione Europea: n… - ombrysan : Calano le esportazioni dalla UE verso il Regno Unito, un terzo dei consumatori non compra più prodotti dall'Unione… - abatometro : @B_R_U_C_E__ fra siamo seri chi cazzo vi compra se non vincete il campionato sto anno dove l'unica concorrente attu… - albertconvert : @bornjuventino @Pirlo_official La società sono tre anni che non compra un centravanti pur sapendo benissimo che Ron… - ABorhanpanah : @juventusfc @federicochiesa Stupido manager. Compra un buon centrocampista. Abbiamo bisogno di un centrocampista. V… -