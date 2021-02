Aspettando i barbari… alla fine è arrivato | Mario Draghi

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Che aspettiamo, raccolti nella piazza? Oggi arrivano i barbari. Perché mai tanta inerzia nel Senato? E perché i senatori siedono e non fan leggi? Oggi arrivano i barbari. Che leggi devon fare i senatori? Quando verranno, le faranno i barbari”. Bellissimi e calzanti versi della poesia di Konstantinos Kavafis sull’attesa del nuovo che tutti si aspettano, sull’ansia che ci prende aspettando che si materializzi lo sconosciuto, che potrebbe anche far paura. Oggi, proprio in Senato, quel nuovo, il barbaro che si aspettava, ha preso le sembianze del premier Mario Draghi. Non politico, finora estraneo al batti e ribatti dei politici di professione. Risorsa preziosa del nostro paese, chiamato dal Capo dello Stato a guidare il Governo di salvezza nazionale, sostenuto da quasi tutti i partiti politici e dove, alla fine, i partiti conteranno quasi zero “perché le leggi le faranno i barbari”.