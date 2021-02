Uomini e Donne: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota aspettano il terzo figlio (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è due senza tre: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si preparano a diventare genitori per la terza volta. La bella notizia arriva direttamente dai due figli Niccolò e Leonardo che annunciano l’arrivo del fratellino o sorellina con un piccolo bisticcio. L’annuncio della gravidanza “Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro … Buon San Valentino a tutti Da noi 4 + 1/2”, scrive Alessia Cammarota a corredo del video nel quale i due bambini dicono a turno: “La mia mamma ha un bambino nella pancia” – “Però è un segreto”. Aldo e Alessia: l’amore a Uomini e Donne, la crisi e il ricongiungimento La storia di Aldo e Alessia ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è due senza tre:si preparano a diventare genitori per la terza volta. La bella notizia arriva direttamente dai due figli Niccolò e Leonardo che annunciano l’arrivo del fratellino o sorellina con un piccolo bisticcio. L’annuncio della gravidanza “Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro … Buon San Valentino a tutti Da noi 4 + 1/2”, scrivea corredo del video nel quale i due bambini dicono a turno: “La mia mamma ha un bambino nella pancia” – “Però è un segreto”.: l’amore a, la crisi e il ricongiungimento La storia di...

matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - chetempochefa : ' Se guardiamo i dati, gli ultimi prodotti dal Viminale, del 2020 , aumentano i femminicidi, diminuiscono il totale… - valeriafedeli : È giunto il momento di avere il coraggio di mettersi in campo per la leadership del @pdnetwork. Senza cedere a logi… - Testament73 : RT @StufaMarcia1: @Massimo10843549 @GuidoCrosetto @robertosaviano Saviano ha scritto una scempiaggine offensiva per tutti gli uomini. Va be… - legenrehumain : RT @mastrodonato81: @sandraebasta Io, posso solo dire che quel poco o tanto che conosco e che ho appreso del mondo, dei rapporti umani e di… -