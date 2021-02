Roberto Battiston | “Contro le varianti Covid lockdown chirurgici

(Di martedì 16 febbraio 2021)leservonolocali, mirati. Il professoreli definisce “”. “Siamo su un crinale molto rischioso, una situazione malsana”, sottolinea il fisico, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’epidemia è in una fase segnata da una decrescita lentissima, “nella quale non possiamo restare ancora per molto, perché può portare a molti altri morti”. Ilgenerale “è un’azione politicamente e socialmente difficile da realizzare, ma potrebbe non essere necessaria”. Meglio ragionare su scala locale e, soprattutto, “intervenire subito”. Ancora una volta, si pone l’esigenza di prevenire, non inseguire il virus. La variante inglese spaventa, “ma c’è anche quella brasiliana”, avverte. Lo ...

: 'No lockdown nazionale, ma misure chirurgiche'. Guardare ai dati nazionali e a quelli delle regioni non basta più per riuscire ad arginare l'epidemia di Covid - 19 in Italia ...Uno che l'Rt lo ha spiegato a tutta Italia è l'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, un altro '' professorone '', '' gufo '', '' scienziatone '' per la vulgata ...Per il fisico “la battaglia si vince circoscrivendo la zona in cui il virus si diffonde”. "L'Umbria è un laboratorio" ...Seminario presso l'Accademia ribadisce il ritardo sulle informazioni: "Servono per corrette decisioni e corretti stili di vita" ...