Pancake Day, arrivano i pancake Mulino Bianco: cosa sono (Di martedì 16 febbraio 2021) Quest'oggi 16 febbraio 2021 nel Regno Unito si celebra il 'pancake Day', tipico e delizioso dolce statunitense gradito in ogni parte del mondo. Ebbene, la colazione italiana si avvicinerà molto a quella a stelle e strisce grazie al lancio dei pancake Mulino Bianco. La nota azienda italiana con sede a Parma, che produce prodotti da forno, merendine e biscotti ed è di proprietà di Barilla, ha pensato alla novità dei pancake, soffici, semplici e già pronti all'uso. La vice presidente marketing Mulino Bianco, Julia Schwoerer, sostiene che l'azienda è da sempre attenta alle esigenze, allo stile di vita ed alle scelte delle persone. In un anno in cui si è imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose, è stato appreso ...

