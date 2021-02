Giulia Salemi | crollo e lacrime al GF Vip | “Non me lo aspettavo | questa cosa mi fa male”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 16 febbraio 2021) Serata da dimenticare, quella della scorsa diretta del Grande Fratello Vip per. Arrivati a questo punto, si sa, bisogna stare all’erta e aspettare la propria dipartita in ogni momento. I climi sono tesi, le facce stanche, e i capovolgimenti di situazione tra quelle mura possono arrivare repentini. Eppure la collezione di nomination che ha ottenutoè stata davvero inaspettata, e per certi versi significativa. La bella influencer, finita al ballottaggio con la showgirl Stefania Orlando, non ha retto l’onda d’urto emotiva che le dita puntate su di lei le hanno scatenato, scoppiando in un pianto liberatorio. A confortarla ci sono stati l’onnipresente Pierpaolo Pretelli, e la modella Dayane Mello, in questo periodo particolarmente sensibile ai crolli emotivi....