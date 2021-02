Carl Pei, ex di OnePlus, ha acquistato Essential (Di martedì 16 febbraio 2021) (Foto: Essential)Il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha lasciato la società l’anno scorso e ha di recente presentato il suo nuovo progetto chiamato Nothing. Aleggia una spessa nebbia attorno alla strategia della startup, si sa solo che debutterà a breve con una serie di auricolari wireless con capacità smart che saranno i primi di una serie di prodotti ancora tutti da scoprire. Ad aggiungere un po’ più di mistero è giunta la notizia dell’acquisizione del pacchetto completo di Essential. Gli appassionati di tecnologia ricorderanno il brand fondato dal “papà di Android”, Andy Rubin, che aveva presentato uno (e uno soltanto) smartphone nel 2017. Nonostante recensioni positive le vendite hanno deluso e non si è mai visto un seguito. Vari progetti di speciali modelli come il bizzarro Project Jem sono rimasti nel limbo dei ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) (Foto:)Il co-fondatore diPei, ha lasciato la società l’anno scorso e ha di recente presentato il suo nuovo progetto chiamato Nothing. Aleggia una spessa nebbia attorno alla strategia della startup, si sa solo che debutterà a breve con una serie di auricolari wireless con capacità smart che saranno i primi di una serie di prodotti ancora tutti da scoprire. Ad aggiungere un po’ più di mistero è giunta la notizia dell’acquisizione del pacchetto completo di. Gli appassionati di tecnologia ricorderanno il brand fondato dal “papà di Android”, Andy Rubin, che aveva presentato uno (e uno soltanto) smartphone nel 2017. Nonostante recensioni positive le vendite hanno deluso e non si è mai visto un seguito. Vari progetti di speciali modelli come il bizzarro Project Jem sono rimasti nel limbo dei ...

