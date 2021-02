Campagna vaccinale, il ministro Speranza dovrebbe definire una ‘strategia per la salute’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato come la Campagna vaccinale debba avere la priorità su tutto. Ma organizzare una Campagna vaccinale non è mai semplice. Lo sarebbe se lo Stato adottasse come unica strategia politica quella dell’antagonismo incondizionato “virus contro vaccino” (input/output) considerando sia il virus che il vaccino come entità inconciliabili, indiscutibili, assolute, prive di problemi. In questo caso, teoricamente, si dovrebbe vaccinare incondizionatamente l’intera popolazione nel tempo più breve possibile – bambini compresi – e, al fine di essere efficaci, dichiarare l’obbligatorietà della vaccinazione, garantire la disponibilità sufficiente dei vaccini, oltre che disporre di una efficiente organizzazione sanitaria. Ma se la relazione virus/vaccino è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato come ladebba avere la priorità su tutto. Ma organizzare unanon è mai semplice. Lo sarebbe se lo Stato adottasse come unica strategia politica quella dell’antagonismo incondizionato “virus contro vaccino” (input/output) considerando sia il virus che il vaccino come entità inconciliabili, indiscutibili, assolute, prive di problemi. In questo caso, teoricamente, sivaccinare incondizionatamente l’intera popolazione nel tempo più breve possibile – bambini compresi – e, al fine di essere efficaci, dichiarare l’obbligatorietà della vaccinazione, garantire la disponibilità sufficiente dei vaccini, oltre che disporre di una efficiente organizzazione sanitaria. Ma se la relazione virus/vaccino è più ...

