BRUNETTA | ' BASTA SMART WORKING' Ma l' intervista è di giugno | e il Corriere si scusa

(Di martedì 16 febbraio 2021) ... ' Leggo sul sito deldella Sera di una miapubblicata in data odierna, a ... Claudia Voltattorni , ad ammettere l'errore su.it : ' Per un disguido e un nostro errore di cui ...

sole24ore : Brunetta e lo smart working: un nostro errore - sole24ore : #Brunetta e lo #smartworking: un nostro errore @sole24ore - Maurizio_Lupi : Brunetta, ministro della PA vuole «Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come… - Gwilbor : RT @PagellaPolitica: Quando una notizia vecchia torna, in modo errato, di attualità: il virgolettato di otto mesi fa attribuito di nuovo a… - PagellaPolitica : Quando una notizia vecchia torna, in modo errato, di attualità: il virgolettato di otto mesi fa attribuito di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : BRUNETTA BASTA

... con al centro il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione, Renato. All'esponente di Forza Italia , era stata infatti attribuita un'intervista dal titolo: 'smart working, ...la pubblicazione di una vecchia intervista di Renatosulla necessità di far tornare in ufficio tutti i dipendenti pubblici, per scatenare le ire degli alleati, prima che il ministro ...L'articolo firmato d Fabrizio Roncone vuole offrire un ritratto del Consigliere di Speranza, ma non contestualizza i numeri citati ...Polemiche sul neo ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta per una sua dichiarazione critica riguardo lo smart working dei dipendenti pubblici, rilanciate dal sito del Corriere della S ...