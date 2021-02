Birmania, la denuncia di Coldiretti: “Agevolazioni Ue ai golpisti” (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Coldiretti fa sentire la propria voce affinché l’Unione Europea interrompa immediatamente l’accordo “EBA” (Everything but arms, tutto fuorché le armi). L’EBA è stato creato nel 2001 dal Consiglio Europeo, su proposta della Commissione Europea. Si tratta di un piano unilaterale che liberalizza tutte le importazioni (escluse le armi e le munizioni) con gli stati cosiddetti “LDC” (Least Developed Countries, paesi meno sviluppati). Tra questi Paesi figura anche la Birmania. Il regolamento dell’EBA garantisce l’entrata senza tariffe a tutti i prodotti provenienti da questi Stati, senza restrizioni quantitative. L’associazione degli agricoltori italiani non ha usato mezze misure: “Basta Agevolazioni Ue ai militari golpisti”. Birmania, la denuncia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb –fa sentire la propria voce affinché l’Unione Europea interrompa immediatamente l’accordo “EBA” (Everything but arms, tutto fuorché le armi). L’EBA è stato creato nel 2001 dal Consiglio Europeo, su proposta della Commissione Europea. Si tratta di un piano unilaterale che liberalizza tutte le importazioni (escluse le armi e le munizioni) con gli stati cosiddetti “LDC” (Least Developed Countries, paesi meno sviluppati). Tra questi Paesi figura anche la. Il regolamento dell’EBA garantisce l’entrata senza tariffe a tutti i prodotti provenienti da questi Stati, senza restrizioni quantitative. L’associazione degli agricoltori italiani non ha usato mezze misure: “BastaUe ai militari”., ladi ...

