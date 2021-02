Shane MacGowan | il sorriso spezzato

(Di lunedì 15 febbraio 2021) A essere cinici, Crock of Gold: a Few Rounds with, il documentario di Julian Temple dedicato al leggendario leader dei Pogues, potrebbe essere definito come il riassunto di cinquant’anni di sbornie colossali. Anno più anno meno, è quello il periodo in cui il musicista anglo-irlandese ha pericolosamente dato del tu alla bottiglia (e a sostanze di vario tipo). Ciò non gli ha impedito di fondare un gruppo dalla connotazione unica, autore di musica folk irlandese con un approccio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

nevermoreita : ...ti appaiono in mente così, dal nulla... Shane MacGowan with Sinead O'Connor - Haunted -

Ultime Notizie dalla rete : Shane MacGowan

Il Manifesto

Cammino tracciato dal cuore, dal motore stesso del gruppo:. Disperato, a tratti brutale, lo smarritoha finito con l'incarnare, in una carriera che dura tuttora (pur con alti e ...Il post era accompagnato da uno scatto al fianco del frontman dei The Pongues,, in un bar. Nonostante le controversie, Johnny stato difeso da molti follower tra cui Patti Smith: Saremo ...A essere cinici, Crock of Gold: a Few Rounds with Shane MacGowan, il documentario di Julian Temple dedicato al leggendario leader dei Pogues, potrebbe essere definito come il riassunto di cinquant’ann ...La settima edizione dell'appuntamento Seeyousound si svolgerà per intero da remoto. L'unico modo per evitare lo stop come nel 2020 ...