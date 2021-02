NBA 2020-2021, Devin Booker e il rookie Saddiq Bey sono i giocatori della settimana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come ogni lunedì, la NBA ha assegnato i premi di giocatore della settimana. Ad Ovest è stato Devin Booker a ricevere l’award. La guardia dei Suns, al momento, sta giocando la miglior pallacanestro della sua carriera, ben spalleggiato da un fuoriclasse quale Chris Paul, e Phoenix, per la prima volta da anni, ha serie chance di raggiungere la post season. Booker, negli ultimi sette giorni, ha viaggiato a 32,3 punti. A Est, invece, il premio è andato a un’autentica rivelazione degli ultimi giorni, vale a dire il rookie dei Detroit Pistons Saddiq Bey. La diciannovesima scelta dell’ultimo NBA Draft, durante la settimana appena concluso, ha condotto i suoi a tre vittorie in quattro partite disputate, realizzando 17,8 punti di media e tirando ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come ogni lunedì, la NBA ha assegnato i premi di giocatore. Ad Ovest è statoa ricevere l’award. La guardia dei Suns, al momento, sta giocando la miglior pallacanestrosua carriera, ben spalleggiato da un fuoriclasse quale Chris Paul, e Phoenix, per la prima volta da anni, ha serie chance di raggiungere la post season., negli ultimi sette giorni, ha viaggiato a 32,3 punti. A Est, invece, il premio è andato a un’autentica rivelazione degli ultimi giorni, vale a dire ildei Detroit PistonsBey. La diciannovesima scelta dell’ultimo NBA Draft, durante laappena concluso, ha condotto i suoi a tre vittorie in quattro partite disputate, realizzando 17,8 punti di media e tirando ...

Come ogni lunedì, la NBA ha assegnato i premi di giocatore della settimana. Ad Ovest è stato Devin Booker a ricevere l'award. La guardia dei Suns, al momento, sta giocando la miglior pallacanestro del ...

L'avventura di Blake Griffin ai Detroit Pistons è ormai giunta alla conclusione. Secondo quanto dichiarato dal general manager della franchigia Troy Weaver a ESPN, infatti, il fuoriclasse statunitense ...

